У "Челси" может смениться владелец

Британский предприниматель Джим Рэтклифф подтвердил, что изучает возможность приобретения английского футбольного клуба "Челси" у россиянина Романа Абрамовича.

Об этом сообщает британская газета The Sun, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Рэтклифф подтвердил, что посещал тренировочную базу клуба. Также он признался, что является болельщиком "Манчестер Юнайтед".

"Я не могу сказать, что не куплю "Челси". Я изучаю такую возможность, футбол - это сложный мир. Нельзя быть слишком резким, чтобы не споткнуться на пути к успеху", - сказа Рэтклифф.

Ранее газета The Times сообщила, что идея о продаже клуба появилась после того, как российскому бизнесмену отказали в продлении инвестиционной визы. Без нее, как отмечает издание, российский бизнесмен не сможет работать в Соединенном Королевстве, где провел большую часть времени с момента приобретения столичного клуба. Обладатель такой визы обязан инвестировать 2 млн фунтов стерлингов (€2,34 млн) в британскую экономику.

В период руководства Абрамовича "Челси" пять раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов (2012 год). Также клуб пять раз становился обладателем Кубка Англии и трижды Кубка английской лиги.

Состояние Рэтклиффа оценивается в 21 млрд фунтов стерлингов (€24,5 млрд). Миллиардер находится на 110-й строчке в списке журнала Forbes. Он владеет швейцарским клубом "Лозанна" с 2017 года. Также Рэтклифф в декабре 2018 года стал владельцем британской шоссейной велокоманды Team Sky.