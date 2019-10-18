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Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии

​Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон сдался властям Бельгии

Бывший президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон добровольно явился в Бельгии в офис прокурора, в связи с тем, что Верховный суд Испании ранее на этой неделе издал третий международный ордер на его задержание.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает информагентство Catalan News.

Политика доставили в суд. Суду он напомнил, что пользуется иммунитетом как депутат Европарламента.

Суд в Бельгии решил не арестовывать Пучдемона до принятия решения об экстрадиции его в Испанию. 

Политик получил право покидать Бельгию с разрешения суда.

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