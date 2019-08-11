Бывшие партнеры по коалиции в Австрии хотят объединиться с партией Курца

Руководство Австрийской партии свободы (АПС) хочет восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партией (АНП), распавшуюся в связи со скандальным видео с участием бывшего лидера АПС и экс-вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

Как передаёт Report, об этом заявил нынешний глава АПС Норберт Хофер.

АНП сейчас возглавляет экс-канцлер страны Себастьян Курц.

Правительственная коалиция АНП и АНС в Австрии распалась после публикации видео с участием Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден уйти с поста лидера партии и вице-канцлера. После ухода Штрахе бывший тогда канцлером Себастьян Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы.

"Либо мы создаем коалицию с АНП, продолжаем сотрудничество, либо мы – оппозиционная партия", - заявил Хофер агентству APA.

"Моя цель – продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии", - добавил он.