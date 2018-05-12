Биткоин продолжает дешеветь, сползая к отметке $8,5 тысячи

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin), в пятницу утром пробившая вниз рубеж в 9 тысяч долларов, продолжает снижаться в район 8,5 тысячи долларов на негативных новостях об обысках на крупной корейской криптовалютной бирже, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.47 по бакинскому времени биткоин дешевел на 6,84% — до 8,623 тысячи долларов.

На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 5,5% — до 8,6 тысячи долларов, на OKEx — на 5,76%, до 8,6 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также снижаются в цене: Ethereum — на 7,7%, до 685,7 доллара, Ripple — на 10,6%, до 0,7 доллара, Bitcoin Cash — на 11,24%, до 1404,16 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 333,4 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,5% всего рынка криптовалют.