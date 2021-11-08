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Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом Воздух в столице Кыргызстана Бишкеке оказался более загрязненным, чем в других городах мира, где проводят замеры станции проекта World Air Quality, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Другие страны
8 ноября 2021 г. 17:15
Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

Воздух в столице Кыргызстана Бишкеке оказался более загрязненным, чем в других городах мира, где проводят замеры станции проекта World Air Quality, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Концентрация микродисперсных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека на 8 ноября составила 259 микрограмм (мкг) на кубометр, превысив всемирную норму более чем в 10 раз.

На втором месте по загрязнению воздуха оказался индийский город Дели (202 мкг на куб. метр), на третьем - пакистанский город Лахор (167 мкг). Далее следуют индийский город Калькутта (155 мкг) и пакистанский Карачи (153 мкг).

По нормам Всемирной организации здравоохранения, среднесуточный уровень концентрации РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг на куб. метр.

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