Бишкек возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом

Воздух в столице Кыргызстана Бишкеке оказался более загрязненным, чем в других городах мира, где проводят замеры станции проекта World Air Quality, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Воздух в столице Кыргызстана Бишкеке оказался более загрязненным, чем в других городах мира, где проводят замеры станции проекта World Air Quality, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Концентрация микродисперсных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека на 8 ноября составила 259 микрограмм (мкг) на кубометр, превысив всемирную норму более чем в 10 раз.

На втором месте по загрязнению воздуха оказался индийский город Дели (202 мкг на куб. метр), на третьем - пакистанский город Лахор (167 мкг). Далее следуют индийский город Калькутта (155 мкг) и пакистанский Карачи (153 мкг).

По нормам Всемирной организации здравоохранения, среднесуточный уровень концентрации РМ2.5 должен составлять не больше 25 мкг на куб. метр.