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Бишкек нацелен на возобновление рейсов кыргызских авиакомпаний в Евросоюз

Бишкек нацелен на возобновление рейсов кыргызских авиакомпаний в Евросоюз Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о стремлении страны возобновить рейсы кыргызских авиакомпаний в Евросоюз.
Другие страны
25 июня 2024 г. 19:12
Бишкек нацелен на возобновление рейсов кыргызских авиакомпаний в Евросоюз

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о стремлении страны возобновить рейсы кыргызских авиакомпаний в Евросоюз.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы кыргызского лидера касательно его визита в Бельгию.

Согласно информации, стороны обсудили в Брюсселе актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества.

Жапаров пригласил потенциальных инвесторов и финансовые институты ЕС к сотрудничеству для реализации проектов по редким металлам.

Кыргызский лидер также напомнил, что в 2006 году Кыргызстан и авиакомпании страны были внесены в "список запрещенных авиакомпаний" Евросоюза из-за несоответствия требованиям безопасности полетов. С тех пор самолеты Кыргызстана перестали летать в страны Евросоюза.

По его словам, правительство уделяет особое внимание урегулированию этого вопроса, проводит реформы в сфере гражданской авиации.

"За последние два года в стране реконструированы 4 аэропорта, планируется новый аэропорт в Джалал-Абаде. Издан специальный Указ о совершенствовании деятельности Государственного агентства гражданской авиации. Выделяются все средства, необходимые для обновления всех зданий и оборудования. Государственное агентство гражданской авиации с 2023 года тесно сотрудничает со структурами Еврокомиссии. Все необходимые документы предоставлены", - сказал Жапаров.

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