Бишкек и Душанбе договорились о продолжении деэскалации на границе

Представители Кыргызстана и Таджикистана договорились продолжить мероприятия по снятию напряженности на общем участке границы, где 12 апреля произошел конфликт с применением оружия между военнослужащими двух государств.

Представители Кыргызстана и Таджикистана договорились продолжить мероприятия по снятию напряженности на общем участке границы, где 12 апреля произошел конфликт с применением оружия между военнослужащими двух государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг Пограничная служба (ПС) кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Состоялась встреча делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. Кыргызскую делегацию возглавил первый заместитель председателя - директор ПС ГКНБ Уларбек Шаршеев. Таджикскую - первый заместитель председателя - командующий Пограничными войсками ГКНБ Раджабали Рахмонали", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе встречи были достигнуты договоренности продолжить отвод "дополнительных сил и средств, стянутых к границе в период пограничного конфликта, в пункты их постоянной дислокации" и создать рабочую группу, которая должна провести работу по "уточнению маршрутов движения пограничных нарядов" обеих стран.

Помимо этого, было принято решение провести разъяснительную работу с местным населением приграничных районов по вопросу соблюдения ранее достигнутых договоренностей о порядке совместного землепользования и водопользования. А пограничным представителям Кыргызстана и Таджикистана в данном регионе дано указание обеспечить "точное выполнение военнослужащими пограничных ведомств требований линии поведения пограничников на кыргызско-таджикском участке границы".

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как относительно стабильная", - подчеркивается в сообщении.