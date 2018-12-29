Биржи США закрылись в основном в минусе

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне повышенной волатильности американского рынка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,33%, до 23062,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,08%, до 6584,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,12%, до 2485,74 пункта.

Все три индекса, похоже, готовятся завершить год в минусе впервые с 2008 года, а для Dow Jones и S&P 500 декабрь может стать худшим с 1931 года.