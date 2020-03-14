​Биржи США закрылись ростом индексов

Ключевые американские индексы выросли при закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу после обвала на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones набрал 1985 пунктов (9,36%), поднявшись до отметки 23185,62 пункта. Рост индекса S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, составил 230,28 пункта (9,28%), до 2710,92 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 672,43 пункта (9,34%), до 7874,23 пункта.

Нефть марки WTI к 16:15 по времени Восточного побережья США (00:15 – бакинское время) прибавила в цене 2,30 доллара США (7,42%), до 33,29 доллара за баррель.