​Биржи США росли на фоне подписания торгового соглашения с Китаем

Ведущие американские фондовые индексы по итогам торговой сессии продемонстрировали рост на фоне подписания торгового соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по Нью-Йорку индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,31%, до 29030,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,08%, до 9258,695 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,14%, до 3287,73 пункта.

Ранее Соединенные Штаты и Китай после 13 раундов переговоров достигли соглашения и подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.