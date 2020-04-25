​Биржевые индексы в США растут

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов на 1-1,5% после подписания президентом США законопроекта о новом пакете мер для поддержания экономики в условиях пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных, размещенных на сайте этой торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 260,01 пункта (1,11%) и установился на отметке 23 775,27 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, набрал 38,94 пункта (1,39%) и оказался на отметке 2 836,74 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 139,77 пункта (1,65%), до отметки 8 634,52 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI к концу торговой сессии выросла на 1,19% (0,2 долларов США) и составляла 17,07 долларов США.