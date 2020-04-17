​Биржевые индексы в Нью-Йорке показали позитивную динамику

Нью-Йоркская фондовая биржа https://report.az/storage/news/15e497083a3845c2c7852f6e3d60885e/851759a0-5156-49cc-8398-13696a4aff87_292.jpg

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи показали умеренный рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones поднялся на 33,33 пункта (0,14%) и остановился на отметке 23 537 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 16,19 пунктов (0,58%) и оказался на отметке 2 799,55. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 139,19 пунктов (1,66%), до 8 532 пункта.

Нефть марки WTI с поставкой в мае подешевела на 0,25 (-1,26%), до 19,62 долларов США.