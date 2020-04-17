Наверх

Биржевые индексы в Нью-Йорке показали позитивную динамику

​Биржевые индексы в Нью-Йорке показали позитивную динамику

Нью-Йоркская фондовая биржа

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи показали умеренный рост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки. 

Американский промышленный индекс Dow Jones поднялся на 33,33 пункта (0,14%) и остановился на отметке 23 537 пунктов. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 16,19 пунктов (0,58%) и оказался на отметке 2 799,55. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 139,19 пунктов (1,66%), до 8 532 пункта.

Нефть марки WTI с поставкой в мае подешевела на 0,25 (-1,26%), до 19,62 долларов США.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!