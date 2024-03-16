Биологи обнаружили в Африке новый регион с сотнями уникальных видов растений и животных

Международная группа из 100 ученых со всего мира открыла новый экорегион на африканском континенте — Горный архипелаг Юго-Восточной Африки (SEAMA). Он служит домом для множества редких и эндемичных (обитающих только в его пределах) видов растений и животн

Международная группа из 100 ученых со всего мира открыла новый экорегион на африканском континенте — Горный архипелаг Юго-Восточной Африки (SEAMA). Он служит домом для множества редких и эндемичных (обитающих только в его пределах) видов растений и животных.

Как передает Report , доклад опубликован в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Выводы команды основаны на результатах более чем 30 экспедиций за последние 20 лет.

Горы SEAMA простираются через северную часть Мозамбика до пика Муланже в Малави — второй по высоте горы на юге Африки.

Биологи задокументировали в экорегионе 127 видов растений и 90 видов земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих, бабочек и пресноводных крабов, все из которых не водятся за пределами архипелага нигде на Земле.

Несмотря на то, что экорегион имеет глобальное значение для биоразнообразия, он находится под серьезной угрозой. С тех пор, как ученые начали свои исследования около 20 лет назад, горы SEAMA потеряли пятую часть площади тропических лесов, а в некоторых случаях почти половину — это один из самых высоких темпов обезлесения в Африке.

В настоящее время природа архипелага охраняется усилиями местных сообществ. Ученые надеются, что власти Малави и Мозамбика возьмут уникальную территорию под свою защиту.