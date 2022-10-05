Биньямина Нетаньяху госпитализировали

Лидер главной оппозиционной партии «Ликуд», бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в больницу в Иерусалиме.

Лидер главной оппозиционной партии «Ликуд», бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в больницу в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

По ее информации, политика доставил в больницу Шеарей Цедек его водитель и сейчас он чувствует себя хорошо. В этой больнице экс-премьер проходит проверки после того, как почувствовал себя плохо во время молитвы в Йом Кипур, рассказал пресс-секретарь Нетаньяху.

Премьер-министр Яир Лапид, возглавляющий партию «Еш Атид», пожелал Нетаньяху выздоровления.

Напомним, что Нетаньяху был главой израильского правительства до 2021 года, теперь его называют одним из главных претендентов на пост премьер-министра. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Израиле 1 ноября.