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Биньямина Нетаньяху госпитализировали

Биньямина Нетаньяху госпитализировали Лидер главной оппозиционной партии «Ликуд», бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в больницу в Иерусалиме.
Другие страны
5 октября 2022 г. 22:41
Биньямина Нетаньяху госпитализировали

Лидер главной оппозиционной партии «Ликуд», бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в больницу в Иерусалиме.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

По ее информации, политика доставил в больницу Шеарей Цедек его водитель и сейчас он чувствует себя хорошо. В этой больнице экс-премьер проходит проверки после того, как почувствовал себя плохо во время молитвы в Йом Кипур, рассказал пресс-секретарь Нетаньяху.

Премьер-министр Яир Лапид, возглавляющий партию «Еш Атид», пожелал Нетаньяху выздоровления.

Напомним, что Нетаньяху был главой израильского правительства до 2021 года, теперь его называют одним из главных претендентов на пост премьер-министра. Внеочередные парламентские выборы пройдут в Израиле 1 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Benyamin Netanyahu xəstəxanaya yerləşdirilib

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