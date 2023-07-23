Биньямин Нетаньяху перенес успешную операцию

Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, состояние здоровья премьера оценивается как хорошее.

Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно и без осложнений, состояние здоровья премьера оценивается как хорошее.

Как передает Report со ссылкой на радио Kan, пока он остается под наблюдением в отделении кардиологии медицинского центра Sheba госпиталя Tel HaShomer.

По информации радиостанции, врачи премьера рекомендовали имплантацию кардиостимулятора после того, как накануне вечером устройство мониторинга сердечного ритма предупредило об аритмии у политика. Пока не принято решение о том, будет ли Нетаньяху выписан в воскресенье, как того хочет его канцелярия, или останется в госпитале для дальнейшего наблюдения.

В правительственной пресс-службе сообщили, что еженедельное заседание кабинета министров, первоначально запланированное на 23 июля 2023 года, перенесено до дальнейшего уведомления. Во второй половине дня в Кнессете (парламент страны) должно начаться обсуждение первого из законопроектов, относящихся к судебной реформе правительства Нетаньяху, который был утвержден в первом чтении на прошлой неделе. Ранее в воскресенье канцелярия премьера указала, что правительство продолжает работу над достижением консенсуса по судебной реформе, продвижение которой вызывает массовые протесты оппозиции по всей стране.