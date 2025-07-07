Нетаньяху одобрил авиаудары по Йемену во время своего полета в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил от имени “Крыла Сиона” ночные авиаудары Израиля по целям хуситов в Йемене.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил представитель канцелярии премьер-министра.
“Bо время полета в Соединенные Штаты он получил обновленную информацию об операции”.-добавил представитель.
Напомним , что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в США проведет встречу с президентом Дональдом Трампом в понедельник вечером по местному времени.
Как сообщалось, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 июня провела операцию "Черный флаг2 против хуситов. Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Салиф и Рас-Иса. Среди целей была также электростанция и судно Galaxy Leader, которое хуситы захватили в ноябре 2023 года в Красном море.
По данным СМИ, Израиль выпустил около 50 ракет и бомб по портам, судну и электростанции.