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Нетаньяху одобрил авиаудары по Йемену во время своего полета в США

Нетаньяху одобрил авиаудары по Йемену во время своего полета в США Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил от имени “Крыла Сиона” ночные авиаудары Израиля по целям хуситов в Йемене.
Другие страны
7 июля 2025 г. 11:23
Нетаньяху одобрил авиаудары по Йемену во время своего полета в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил от имени “Крыла Сиона” ночные авиаудары Израиля по целям хуситов в Йемене.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщил представитель канцелярии премьер-министра.

“Bо время полета в Соединенные Штаты он получил обновленную информацию об операции”.-добавил представитель.

Напомним , что премьер-министр Биньямин Нетаньяху в США проведет встречу с президентом Дональдом Трампом в понедельник вечером по местному времени.

Как сообщалось, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 6 июня провела операцию "Черный флаг2 против хуситов. Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Салиф и Рас-Иса. Среди целей была также электростанция и судно Galaxy Leader, которое хуситы захватили в ноябре 2023 года в Красном море.

По данным СМИ, Израиль выпустил около 50 ракет и бомб по портам, судну и электростанции.

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