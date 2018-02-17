 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Бинали Йылдырым: Турция не ведет войну в Сирии, а борется с террористами

    В Сирии нет войны, это борьба с терроризмом, в которой участвует не только Турция, но и 62 государства в составе коалиции, а также Россия и Иран

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Анкара не ведет войну в Сирии, речь идет о борьбе с терроризмом.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "В Сирии нет войны, это борьба с терроризмом, в которой участвует не только Турция, но и 62 государства в составе коалиции, а также Россия и Иран. Мы является членами НАТО, мы являемся частью нашей коалиции, обеспечиваем поддержку коалиции в воздухе, НАТО использует военно-воздушные базы в Турции, которые вообще сделали возможным операцию", - заявил Б.Йылдырым.

    По его словам, в Сирии и Ираке "уже довольно успешно справились с одной террористической организацией, но сейчас террористы сгруппировались заново под новым именем, используют российское и американское вооружение, которое они добывают нелегальным путем", в том числе посредством заказа в интернете.

    Глава правительства Турции выразил мнение, что Анкара действует в сирийском Африне "в соответствии с международными правилами и договорами, находится в правовом поле".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi