Бинали Йылдырым обвинил греков-киприотов в неискренности

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что греки-киприоты с самого начала переговоров по кипрскому урегулированию не были готовы согласовать мирное соглашение.

Как сообщает Report со ссылкой на Huriyyet, по его словам, все, что было сказано на переговорах, было перечеркнуто решением кипрского парламента о ежегодном праздновании в школах годовщины референдума 1950 года об объединении острова.

"По моему мнению, греки-киприоты с самого начала никогда не были искренни. Они относятся к туркам-киприотам как к меньшинству. Как вы создадите двухобщинное, равное и справедливое правительство, если вы считаете одну сторону меньшинством? Именно поэтому мы говорим, что не может быть улучшения в переговорах, если больше нет серьезной перспективы положить новое начало", – сказал премьер.