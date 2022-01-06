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Бинали Йылдырым: Мы готовы оказать Казахстану всяческую поддержку

Бинали Йылдырым: Мы готовы оказать Казахстану всяческую поддержку "Мы готовы оказать всяческую поддержку, чтобы жизнь в Казахстане вернулась в нормальное русло".
Другие страны
6 января 2022 г. 15:20
Бинали Йылдырым: Мы готовы оказать Казахстану всяческую поддержку
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"Мы готовы оказать всяческую поддержку, чтобы жизнь в Казахстане вернулась в нормальное русло".

Как передает Report, об этом на своей официальной странице в Twitter написал председатель Совета старейшин при Организации тюркских государств, бывший премьер-министр Турции, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

"Желаем, чтобы события, происходящие в эти дни в Казахстане, завершились без ущерба для мира и стабильности страны. Как старейшины Организации тюркских государств, хотим довести до внимания наш прочный союз с Казахстаном. Да упокоит Всевышний души наших погибших братьев и ниспошлет исцеления раненым", - написал Б.Йылдырым.

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Версия на английском языке Turkey ready to support Kazakhstan in any way, Binali Yildirim says
Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım: "Qazaxıstana hər cür dəstək verməyə hazırıq”

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