Бинали Йылдырым: "Чрезвычайное положение в Турции будет продлено еще на 3 месяца"

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Теракт в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй создал предпосылки для продления чрезвычайного положения в Турции еще на 3 месяца.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

По его словам, решение об этом будет обсуждено на заседании Великого национального собрания Турции на этой неделе.

Отметим, что чрезвычайное положение в Турции было введено после событий 15 июля сроком на три месяца, после чего был продлен еще на 3 месяца.