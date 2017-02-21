Биньямин Нетаниягу рассказал о своем визите в Азербайджан

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В понедельник, 20 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и Сара Нетаниягу приняли участие в ужине с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном и его женой Хо Чин в президентском дворце.

Как передает Report, об этом сoобшил "Newsru.co.il".

За столом Биньямин Нетаниягу рассказал о своих усилиях по налаживанию контактов между Израилем и мусульманскими странами, в частности, о своем визите в Азербайджан и Казахстан. Он отметил, что в арабском мире произошли в последнее время огромные изменения, которые позволяют ему надеется, что Израиль сможет воспользоваться новым отношением к нему в целях разрешения арабо-израильского конфликта.

Пресс-служба канцелярии израильского главы правительства сообщила, что за ужином стало известно, что в честь четы Нетаниягу был назван новый сорт орхидей.

Глава правительства также сообщил о том, что в следующем месяце он посетит Китай, а затем Израиль посетит премьер-министр Индии.