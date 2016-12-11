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    Биньямин Нетаниягу осудил теракт в Стамбуле

    Израиль ожидает от Анкары аналогичного хода в ответ

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Израиль осуждает каждый теракт, происходящий на территории Турции, с которой теперь восстановлены полноценные дипломатические отношения, и ожидает от Анкары аналогичного хода в ответ.

    Как передает Report, такое заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

    Кроме того, глава правительства напомнил, что страны уже обменялись послами.

    Нетаниягу считает, что борьба с терроризмом должна быть общей.

    "Осуждение террора, как и его предотвращение, должно быть обоюдным. Этого ожидает государство Израиль от всех стран, с которыми оно поддерживает отношения, в том числе и от Турции", - подчеркнул премьер.

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