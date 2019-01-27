Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал Хуана Гуайдо руководителем Венесуэлы.

Как передаёт Report, об этом глава правительства Израиля написал на своей странице в Twitter.

«Израиль присоединяется к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и Европы и признаёт новое руководство Венесуэлы», – написал Нетаньяху.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов признать власть Гуайдо в Венесуэле.