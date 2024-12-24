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Билла Клинтона выписали из больницы

Билла Клинтона выписали из больницы Бывший президент США Билл Клинтон выписан из больницы в Вашингтоне, куда его доставили ранее с высокой температурой.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 21:31
Билла Клинтона выписали из больницы

Бывший президент США Билл Клинтон выписан из больницы в Вашингтоне, куда его доставили ранее с высокой температурой.

Как передает Report, об этом сообщил его официальный представитель в соцсети X.

Он уточнил, что 78-летнего экс-президента сегодня выписали из больницы, у него грипп.

Напомним, что в понедельник Клинтон был доставлен в больницу для проведения обследования.

Клинтон занимал пост президента США в 1993-2001 годах. В октябре 2021 года он уже был госпитализирован в штате Калифорния с инфекцией.

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Версия на азербайджанском языке Bill Klinton xəstəxanadan buraxılıb

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