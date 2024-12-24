Билла Клинтона выписали из больницы

Бывший президент США Билл Клинтон выписан из больницы в Вашингтоне, куда его доставили ранее с высокой температурой.
Как передает Report, об этом сообщил его официальный представитель в соцсети X.
Он уточнил, что 78-летнего экс-президента сегодня выписали из больницы, у него грипп.
Напомним, что в понедельник Клинтон был доставлен в больницу для проведения обследования.
Клинтон занимал пост президента США в 1993-2001 годах. В октябре 2021 года он уже был госпитализирован в штате Калифорния с инфекцией.