Билл Клинтон напишет триллер

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Бывший американский президент Билл Клинтон совместно с писателем Джеймсом Паттерсоном намерен написать книгу.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, триллер будет называться «Президент пропал» и выйдет летом 2018 года.

В совместном заявлении издательств Alfred A. Knopf и Hachette, которые занимаются публикацией романа, говорится, что он представляет собой "уникальное сочетание интриг, тревожного ожидания и закулисной драмы мирового масштаба в верхних эшелонах власти". Отмечается, что сюжет романа является полным вымыслом авторов.