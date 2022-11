Билл Клинтон: Мировое сообщество продолжит поддерживать народ Ирана

Мировое сообщество является свидетелем мужества иранского народа и продолжит поддерживать его.

Как передает Report, об этом сказал в видеообращении бывший президент США Билл Клинтон.

Обращаясь к народу Ирана он заявил: "Мир является свидетелем вашего мужества, и мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется для достижения вашей свободы".

Б.Клинтон также призвал международное сообщество поддержать иранский народ. "Иранский народ нуждается в нас. Они хотят быть частью нашего глобального сообщества. Иранцы образованные, трудолюбивые, креативные и просвещенные люди. Они хотят нормальных отношений с Западом, и они заслуживают нашей поддержки", - сказал он в видеообращении.

Клинтон отметил, что искренне восхищается мужеством, проявленным народом этой страны, особенно отважными женщинами и девочками, борющимися за свою свободу. Он подчеркнул, что это борьба - нечто большее, чем просто отказ от головного покрова. Это борьба за базовые права.

"Я присоединяюсь к призывам всего международного сообщества к Исламской Республике немедленно прекратить похищение протестующих и освободить всех политических заключенных, многие из которых нуждаются в срочной помощи, а местонахождение многих других неизвестно", - заявил он.