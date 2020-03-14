Билл Гейтс уходит из правления Microsoft

Сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс уходит из совета директоров компании.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, предприниматель намерен больше времени уделять своим филантропическим приоритетам, в число которых входят развитие глобального здравоохранения и образования, а также решение проблемы изменения климата.

Кроме того, Гейтс принял решение покинуть правление компании Berkshire Hathaway Inc предпринимателя Уоррена Баффета.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском Редмонде (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более 700 млрд. долларов США.