Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом.
Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею", - написал он.
Гейтс заявил, что полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины.
Предприниматель добавил, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнерами и сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.