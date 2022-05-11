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Билл Гейтс заразился коронавирусом

Билл Гейтс заразился коронавирусом Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом.
Другие страны
11 мая 2022 г. 02:43
Билл Гейтс заразился коронавирусом

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею", - написал он.

Гейтс заявил, что полностью вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины.

Предприниматель добавил, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работать с партнерами и сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.

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