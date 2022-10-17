Билл Гейтс сообщил, что его фонд сотрудничает с талибами

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся благотворительностью, работает вместе с временным правительством движения "Талибан" в деле борьбы с полиомиелитом в Афганистане.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, занимающийся благотворительностью, работает вместе с временным правительством движения "Талибан" в деле борьбы с полиомиелитом в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский бизнесмен сообщил в интервью на сайте британской газеты The Daily Telegraph.

Гейтс рассказал, что партнеры фонда встречались с талибами в Катаре, однако не стал вдаваться в подробности, охарактеризовав подобные контакты в качестве "очень сложной ситуации", учитывая санкции США против движения.

Бизнесмен не дал прямого ответа на вопрос, готов ли он сам провести встречу с представителями "Талибана".

"Честно говоря, я не знаю, носит ли эта тема секретный характер. Я бы сделал многое, чтобы помочь кампании по ликвидации полиомиелита. Это главный приоритет фонда", - сказал он.

Основатель компании Microsoft анонсировал выделение дополнительно 1,2 млрд долларов на борьбу с полиомиелитом во всем мире. Всего с 2007 года его благотворительный фонд направил на эти цели 5 млрд долларов.