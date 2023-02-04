Билл Гейтс считает неправильным вкладываться сейчас в технологии для полетов на Марс

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что не считает разумным вкладываться сейчас в развитие технологий для полетов на Марс, как делает другой американский бизнесмен Илон Маск, основавший для этого компанию SpaceX.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что не считает разумным вкладываться сейчас в развитие технологий для полетов на Марс, как делает другой американский бизнесмен Илон Маск, основавший для этого компанию SpaceX.

Как сообщает Report , об этом миллиардер заявил в беседе с журналистом британской вещательной корпорации BBC.

По его мнению, существуют нерешенные проблемы на Земле, которые требуют первостепенного внимания.

"На самом деле, полететь на Марс - это довольно дорого. Вы можете купить противокоревые вакцины и спасти жизни", - отметил Гейтс. При этом он выразил мнение, что однажды Маск "станет великим филантропом", добавив, что его компания Tesla и так делает много полезного для развития человечества.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что человечество впервые ступит на Марс к концу этого десятилетия. Кроме того, он предположил, что отправка людей на Марс в нынешних условиях будет стоить 1 триллион долларов.