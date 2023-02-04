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Билл Гейтс считает неправильным вкладываться сейчас в технологии для полетов на Марс

Билл Гейтс считает неправильным вкладываться сейчас в технологии для полетов на Марс Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что не считает разумным вкладываться сейчас в развитие технологий для полетов на Марс, как делает другой американский бизнесмен Илон Маск, основавший для этого компанию SpaceX.
Другие страны
4 февраля 2023 г. 08:42
Билл Гейтс считает неправильным вкладываться сейчас в технологии для полетов на Марс
Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что не считает разумным вкладываться сейчас в развитие технологий для полетов на Марс, как делает другой американский бизнесмен Илон Маск, основавший для этого компанию SpaceX.

Как сообщает Report, об этом миллиардер заявил в беседе с журналистом британской вещательной корпорации BBC.

По его мнению, существуют нерешенные проблемы на Земле, которые требуют первостепенного внимания.

"На самом деле, полететь на Марс - это довольно дорого. Вы можете купить противокоревые вакцины и спасти жизни", - отметил Гейтс. При этом он выразил мнение, что однажды Маск "станет великим филантропом", добавив, что его компания Tesla и так делает много полезного для развития человечества.

Напомним, ранее Илон Маск заявил, что человечество впервые ступит на Марс к концу этого десятилетия. Кроме того, он предположил, что отправка людей на Марс в нынешних условиях будет стоить 1 триллион долларов.

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Версия на азербайджанском языке Geyts Marsa uçuşlar üçün texnologiyaya indi sərmayə qoymağı düzgün hesab etmir

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