Билл Гейтс раскритиковал планы Байдена

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей платформы Reddit, заявил, что в целом поддерживает идею повышения налогов в США, однако некоторые инициативы "заходят слишком далеко"

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, отвечая на вопросы пользователей платформы Reddit, заявил, что в целом поддерживает идею повышения налогов в США, однако некоторые инициативы "заходят слишком далеко".

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, по словам Гейтса, американское правительство должно повышать налоги из-за возросших расходов на здравоохранение, а также для восстановления различных секторов экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса COVID-19, решения вопросов по климату и помощи иностранным государствам. "Поэтому я настаивал на повышении налогов. Я не согласен с некоторыми предложениями, которые, кажется, заходят слишком далеко", — сказал он.

Миллиардер во время общения с пользователями назвал налоги "важным вопросом", однако не упомянул никаких конкретных предложений, с которыми выступали власти США.

Вместе с тем Гейтс выразил сомнения по поводу введения универсального базового дохода. Эта идея, как отмечает Bloomberg, получила поддержку во время пандемии и активно лоббировалась во время предвыборной гонки американским предпринимателем Эндрю Янгом, который выставлял свою кандидатуру по пост президента США от Демократической партии.

"По мере внедрения инноваций мы становимся богаче, но я сомневаюсь, что мы достаточно богаты, чтобы отговаривать способных людей работать. Со временем мы стали более щедрыми и будем более щедрыми. Обсуждение этого вопроса очень интересно, но все сводится к цифрам", — считает он.

15 марта Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что президент США Джо Байден планирует самое значительное с 1993 года повышение налогов. Собеседники агентства отметили, что эта мера необходима для финансирования долгосрочной экономической программы, которая должна последовать за третьим пакетом господдержки на 1,9 трлн долларов США.