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Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса

Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс предупреждает о пандемиях, которые могут быть гораздо хуже коронавируса, и призывает правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.
Другие страны
19 января 2022 г. 20:46
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса
Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс предупреждает о пандемиях, которые могут быть гораздо хуже коронавируса, и призывает правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Financial Times.

"Гейтс заявил, что, хотя штаммы коронавируса "омикрон" и "дельта" являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний", - пишет издание.

Как отмечает газета, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 миллионов долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

Гейтс сказал, что приоритеты в мире "странные", и что решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Он добавил, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к будущей пандемии, также может быть полезна для решения существующих глобальных проблем здравоохранения, например, для создания вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.

Ранее Гейтс заявил, что число случаев заражений коронавирусом в странах пойдет на спад после волны штамма "омикрон", коронавирус будут лечить как сезонный грипп.

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Версия на азербайджанском языке Bill Qeyts koronavirusdan daha pis pandemiya barədə xəbərdarlıq edib

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