Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность рекордные $20 млрд

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс пожертвовал в благотворительный фонд имени себя и своей супруги Мелинды 20 млрд долларов США.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс пожертвовал в благотворительный фонд имени себя и своей супруги Мелинды 20 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на сайт агентства Bloomberg , данная сумма является крупнейшим единоразовым пожертвованием миллиардера и составляет пятую часть от всего его состояния.

По данным издания, Гейтс пожертвовал такую огромную сумму, чтобы у человечества было больше шансов на ответ некоему "великому кризису нашего времени".

"Я надеюсь, что, жертвуя больше, мы сможет уменьшить страдания некоторых людей, с которыми они сталкиваются прямо сейчас, а сможем приблизиться к достижению главной цели фонда – дать каждому нуждающемуся человеку прожить здоровую и продуктивную жизнь", – цитирует Bloomberg миллиардера.

По данным издания, фонд планирует распределить средства между проектами, направленными на смягчение последствий изменения климата, повышение мировой продовольственной безопасности, снижение детской смертности, обеспечение повсеместного доступа к образованию, борьбе с будущими пандемиями и не только.