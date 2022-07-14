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Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность рекордные $20 млрд

Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность рекордные $20 млрд Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс пожертвовал в благотворительный фонд имени себя и своей супруги Мелинды 20 млрд долларов США.
Другие страны
14 июля 2022 г. 08:23
Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность рекордные $20 млрд

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс пожертвовал в благотворительный фонд имени себя и своей супруги Мелинды 20 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на сайт агентства Bloomberg, данная сумма является крупнейшим единоразовым пожертвованием миллиардера и составляет пятую часть от всего его состояния.

По данным издания, Гейтс пожертвовал такую огромную сумму, чтобы у человечества было больше шансов на ответ некоему "великому кризису нашего времени".

"Я надеюсь, что, жертвуя больше, мы сможет уменьшить страдания некоторых людей, с которыми они сталкиваются прямо сейчас, а сможем приблизиться к достижению главной цели фонда – дать каждому нуждающемуся человеку прожить здоровую и продуктивную жизнь", – цитирует Bloomberg миллиардера.

По данным издания, фонд планирует распределить средства между проектами, направленными на смягчение последствий изменения климата, повышение мировой продовольственной безопасности, снижение детской смертности, обеспечение повсеместного доступа к образованию, борьбе с будущими пандемиями и не только.

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Версия на азербайджанском языке Bill Qeyts xeyriyyə fonduna 20 milyard dollar bağışlayıb

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