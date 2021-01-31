Билл Гейтс ответил на слухи о его "причастности" к пандемии

Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса

"Распространение недостоверных слухов о вакцинации может продлить эпидемию коронавируса".

Как передает Report, об этом в интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Гейтс вновь опроверг публикации о якобы его причастности к пандемии.

"Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией", — сказал он.

Предприниматель отметил, что его фонд уже сталкивался с недоверием людей к вакцине.

"Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах как Пакистан или Нигерия ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин", — добавил Гейтс.

По его словам, для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.

С момента вспышки коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ распространялись теории о якобы причастности миллиардера к пандемии. Некоторые порталы и пользователи Сети, писали что Гейтс якобы чипирует население Земли путем вакцинации для глобальной слежки. Гейтс подчеркивал, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре слишком глупы, чтобы на них отвечать всерьез.