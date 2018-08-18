Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором раскупили за три минуты

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Билеты на бой ирландца Коннора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, который пройдет в рамках турнира UFC229, раскупили в течение буквально нескольких минут.

Как передает Report, в начале августа пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата объявила о проведении боя Нурмагомедова и Макгрегора в Лас-Вегасе (США) 6 октября.

Стоимость билетов составляла 205-2505 долларов.

Вместимость арены, которая будет принимать турнир, — 20 тысяч человек.