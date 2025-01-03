О нас

Bild: Война между Украиной и Россией может закончиться в 2025 году

Bild: Война между Украиной и Россией может закончиться в 2025 году Германия надеется, что президент России Владимир Путин может закончить войну в этом году, потому что уже есть сигналы об этом.
Другие страны
3 января 2025 г. 20:26
Bild: Война между Украиной и Россией может закончиться в 2025 году

Германия надеется, что президент России Владимир Путин может закончить войну в этом году, потому что уже есть сигналы об этом.

Как передает Report, об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что повышение тарифов и цен на продовольствие, удешевление рубля и кризис в других сферах из-за чрезмерной нагрузки на военно-промышленный комплекс могут привести к негативным последствиям.

По утверждению издания, Кремль готовит регионы к выборам 2026 года, и окончание войны будет представлено как победа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на окончание войны в 2025 году.

Напомним, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Ukrayna ilə Rusiya arasındakı müharibə bu il bitə bilər, siqnallar var

Экслюзивные новости

Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
Директор Узатомпрома: Узбекистан строго следует взятым на себя обязательствам
16 декабря 2024 г. 15:38
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi