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Bild: В доме министра обороны Германии произошло задымление

Bild: В доме министра обороны Германии произошло задымление В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт, предварительно, произошло небольшое задымление из-за загоревшегося рождественского венка.
Другие страны
16 января 2023 г. 13:43
Bild: В доме министра обороны Германии произошло задымление

В квартире главы оборонного ведомства Германии Кристины Ламбрехт, предварительно, произошло небольшое задымление из-за загоревшегося рождественского венка.

Как передает Report, об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на источники.

По информации СМИ, до момента прибытия пожарной службы министр смогла самостоятельно потушить возгорание.

"Около 13.50 свидетели сообщили о "задымлении" в квартире министра во Фридрихсхайн. Ламбрехт смогла предотвратить худшее еще до прибытия пожарных", - добавили в издании.

Согласно одной из версий, к задымлению могло привело возгорание адвент-венка. Его зажигают немцы по возрастающей свечи вплоть до последнего воскресенья перед Рождеством.

Официального подтверждения об инциденте в доме министра обороны Германии в одном из районе Берлина пока нет.

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