Bild: Киев готов на прекращение огня и временную заморозку конфликта

Украина готова согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта.
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По их данным, план украинского президента Владимира Зеленского, который он собирается представить во время скорого визита США, включает локальное прекращение огня и временную заморозку конфликта.
По информации издания, глава украинского государства в ближайшие несколько недель посетит Соединенные Штаты и встретится с президентом страны Джо Байденом.
Ранее Зеленский сообщил, что у него есть "план победы" над Россией, который будет передан США. По его словам, нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область РФ является первой частью этого замысла. Вторая часть — "стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира", третья — "мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем", четвертая — экономическая.