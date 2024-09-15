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Bild: Киев готов на прекращение огня и временную заморозку конфликта

Bild: Киев готов на прекращение огня и временную заморозку конфликта Украина готова согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 05:19
Bild: Киев готов на прекращение огня и временную заморозку конфликта

Украина готова согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта.

Как передает Report, об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

По их данным, план украинского президента Владимира Зеленского, который он собирается представить во время скорого визита США, включает локальное прекращение огня и временную заморозку конфликта.

По информации издания, глава украинского государства в ближайшие несколько недель посетит Соединенные Штаты и встретится с президентом страны Джо Байденом.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть "план победы" над Россией, который будет передан США. По его словам, нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область РФ является первой частью этого замысла. Вторая часть — "стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира", третья — "мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем", четвертая — экономическая.

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