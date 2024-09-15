Bild: Киев готов на прекращение огня и временную заморозку конфликта

Украина готова согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта.

Украина готова согласиться на локальное прекращение огня "на определенных участках" и временную заморозку конфликта.

Как передает Report , об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

По их данным, план украинского президента Владимира Зеленского, который он собирается представить во время скорого визита США, включает локальное прекращение огня и временную заморозку конфликта.

По информации издания, глава украинского государства в ближайшие несколько недель посетит Соединенные Штаты и встретится с президентом страны Джо Байденом.

Ранее Зеленский сообщил, что у него есть "план победы" над Россией, который будет передан США. По его словам, нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область РФ является первой частью этого замысла. Вторая часть — "стратегическое место Украины в безопасной инфраструктуре мира", третья — "мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем", четвертая — экономическая.