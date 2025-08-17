Bild: Трамп 18 августа сначала встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп 18 августа в Вашингтоне сначала проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем к встрече присоединятся сопровождающие его лидеры стран Европы.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их информации, также состоится рабочий обед и многочасовая дискуссия в расширенном составе.

О своем участии во встрече заявили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.