О нас

Bild: Трамп 18 августа сначала встретится с Зеленским

Bild: Трамп 18 августа сначала встретится с Зеленским Президент США Дональд Трамп 18 августа в Вашингтоне сначала проведет встречу с Владимиром Зеленским, а затем к встрече присоединятся сопровождающие его лидеры стран Европы.
Другие страны
17 августа 2025 г. 20:22
Bild: Трамп 18 августа сначала встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп 18 августа в Вашингтоне сначала проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем к встрече присоединятся сопровождающие его лидеры стран Европы.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По их информации, также состоится рабочий обед и многочасовая дискуссия в расширенном составе.

О своем участии во встрече заявили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Bild": Tramp əvvəlcə yalnız Zelenski ilə görüşəcək

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
ФотоМИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
11 августа 2025 г. 17:01
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi