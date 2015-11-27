Bild: террористы, устроившие атаки в Париже, купили автоматы по интернету в Германии

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Террористы, атаки в Париже 13 ноября этого года, заказали автоматы по интернету из Германии. Об этом пишет немецкая газета Bild, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Германские следственные органы, которые занимаются выяснением обстоятельств парижских терактов с целью предотвращения подобных атак на территории ФРГ, выяснили, что автоматы преступникам были поставлены из Германии и куплены они были у торговца оружием через интернет, пишет издание.

Серия терактов произошла в Париже 13 ноября. В результате нападений террористов погибли 130 человек. В связи с ЧП президент Франсуа Олланд объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения и усиленного контроля за пересечением государственных границ.

Затем серия спецопераций по задержанию предполагаемых террористов и их пособников была проведена в Бельгии и Германии.