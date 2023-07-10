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Bild: США и ФРГ блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО

Bild: США и ФРГ блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО.
Другие страны
10 июля 2023 г. 11:59
Bild: США и ФРГ блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО

Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО.

Как передает Report, об этом сообщило издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник.

"Я могу подтвердить, что США и ФРГ блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО", - сообщил он.

На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс.

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