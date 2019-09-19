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Bild: сотрудников Airbus заподозрили в промышленном шпионаже в Германии

​Bild: сотрудников Airbus заподозрили в промышленном шпионаже в Герман
© abc

Прокуратура Мюнхена проводит расследование в отношении нескольких работников концерна Airbus, в распоряжении которых оказалась секретная коммерческая документация вооруженных сил Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Издание пишет, что в документации указано оборудование, которое Бундесвер собирался закупить. В частности, концерну стало известно, какую коммуникационную систему ВС ФРГ собираются приобрести.

Сообщается, что компания сама уведомила прокуратуру и представителей Минобороны ФРГ об обнаруженной документации. В результате предприятие уволило около 20 сотрудников, которые оказались замешаны в скандале. Бундесвер со своей стороны также принял дисциплинарные меры к одному из военнослужащих, говорится в статье.

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