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Bild: Слова Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе

Bild: Слова Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии вызвали в Европе серьезную обеспокоенность.
Другие страны
9 января 2025 г. 01:16
Bild: Слова Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе

Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии вызвали в Европе серьезную обеспокоенность.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По ее данным, именно с этим связано решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить со специальным заявлением для прессы и публично напомнить США о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности границ. Глава правительства ФРГ провел телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генсеком НАТО Марком Рютте, пишет Bild.

Ранее в среду Шольц сообщил, что лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к последним высказываниям Трампа. По словам главы правительства ФРГ, "принцип неприкосновенности границ распространяется на все страны".

Трамп, выступая во вторник перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отказался гарантировать, что не прибегнет к решению вопросов о Панамском канале и Гренландии силовым путем или с помощью принуждения в экономической сфере. Ранее он заявлял, что США необходимо вернуть контроль над Панамским каналом, а также высказывался о присоединении Гренландии, являющейся автономией в составе Дании, к США.

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