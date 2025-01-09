Bild: Слова Трампа о Гренландии вызвали тревогу в Европе

Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии вызвали в Европе серьезную обеспокоенность.

Заявления избранного президента США Дональда Трампа по Гренландии вызвали в Европе серьезную обеспокоенность.

Как передает Report , об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По ее данным, именно с этим связано решение канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить со специальным заявлением для прессы и публично напомнить США о необходимости соблюдения принципа неприкосновенности границ. Глава правительства ФРГ провел телефонные переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генсеком НАТО Марком Рютте, пишет Bild.

Ранее в среду Шольц сообщил, что лидеры европейских стран отнеслись с непониманием к последним высказываниям Трампа. По словам главы правительства ФРГ, "принцип неприкосновенности границ распространяется на все страны".

Трамп, выступая во вторник перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида), отказался гарантировать, что не прибегнет к решению вопросов о Панамском канале и Гренландии силовым путем или с помощью принуждения в экономической сфере. Ранее он заявлял, что США необходимо вернуть контроль над Панамским каналом, а также высказывался о присоединении Гренландии, являющейся автономией в составе Дании, к США.