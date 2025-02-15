Bild: Шольц снова может стать канцлером даже в случае поражения на выборах

Канцлер ФРГ Олаф Шольц имеет шансы снова стать главой правительства даже в случае поражения на досрочных выборах в Бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Канцлер ФРГ Олаф Шольц имеет шансы снова стать главой правительства даже в случае поражения на досрочных выборах в Бундестаг Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Как передает Report , об этом пишет газета Bild.

Издание напомнило, что ранее Шольц оценил свои шансы на переизбрание на 60%. При этом в действительности, согласно опросу, опубликованному газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, 38% избирателей в ФРГ еще не определились, за какую партию голосовать.

Но и независимо от этого существует вариант, при котором Шольц может снова стать канцлером: это формирование по итогам выборов коалиции при участии СДПГ, "Зеленых", "Союза Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) и Левой партии (ЛП), то есть левых сил. Проблема возникнет, если ЛП или BSW не преодолеют 5-процентный барьер и не попадут в Бундестаг. Если они все же пройдут, такой правящий альянс отнюдь не является фантазией. Сам Шольц не исключал союза с партией Сары Вагенкнехт, он лишь заявлял, что с трудом его себе представляет. Скорее, в этом случае сложнее будет договориться BSW и "Зеленым", отметила Bild.

Досрочные выборы в Бундестаг пройдут 23 февраля. Пока СДПГ Шольца, согласно опросам, уступает консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов 13 процентных пунктов.