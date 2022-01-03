Bild: Канцлер Германии хочет встретиться с президентом России в январе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и собирается взять этот вопрос под собственный контроль.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает важным фактором выстраивание отношений с Россией и собирается взять этот вопрос под собственный контроль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на неназванные источники.

Уже в январе глава правительства Германии рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечается, что Шольц стремится к "новому началу" в отношениях с Москвой, говорится в статье. В частности, это коснется газовых отношений и украинского вопроса, пишет таблоид. Внешнеполитический советник канцлера Йенс Плётнер "уже на протяжении двух недель готовит встречу" главы правительства ФРГ с российским лидером в январе, утверждает издание.