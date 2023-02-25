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Bild: РФ в 2022 году оставалась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ, несмотря на санкции

Bild: РФ в 2022 году оставалась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ, несмотря на санкции Россия, несмотря на санкции, введенные Евросоюзом из-за ситуации на Украине, в 2022 году по-прежнему оставалась крупнейшим поставщиком каменного угля в Германию.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 06:50
Bild: РФ в 2022 году оставалась крупнейшим поставщиком угля в ФРГ, несмотря на санкции

Россия, несмотря на санкции, введенные Евросоюзом из-за ситуации на Украине, в 2022 году по-прежнему оставалась крупнейшим поставщиком каменного угля в Германию.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении данные германского союза импортеров угля.

В прошлом году ФРГ импортировала из России 13 млн тонн угля, что, однако, на 37% меньше показателя за 2021 год.

Объединение указывает, что в общей сложности в 2022 году Германия закупила 44,4 млн тонн угля, что на 8% больше, чем в 2021 году. Самым крупным поставщиком была Россия. За ней следуют США - оттуда ФРГ импортировала 9,4 млн тонн, что на 32% больше, чем в 2021 году. На третьем месте оказалась Австралия (6,3 млн тонн). Особенно сильно выросли поставки из ЮАР (на 278% по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн тонн) и Колумбии (рост на 210%, до 7,2 млн тонн).

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Версия на азербайджанском языке “Bild”: “Sanksiyalara baxmayaraq, Rusiya ötən il Almaniyanın ən böyük kömür tədarükçüsü olub”

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