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В Германии предложили разрешить иностранцам служить в армии

В Германии предложили разрешить иностранцам служить в армии Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) разработал документ, описывающий перспективу набора иностранцев в Бундесвер.
Другие страны
13 мая 2023 г. 12:47
В Германии предложили разрешить иностранцам служить в армии

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) разработал документ, описывающий перспективу набора иностранцев в Бундесвер.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает газета Bild.

Согласно тексту документа, его инициаторы хотят сделать возможной военную службу для проживающих в ФРГ граждан стран ЕС.

По мнению авторов документа, такая возможность должна быть предусмотрена также для иностранцев из стран, не входящих в ЕС. Главным условием является их проживание в ФРГ на постоянной основе.

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