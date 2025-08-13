Bild: Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции

О нас

Другие страны
13 августа 2025 г. 02:06
Канцлер Германии Фридрих Мерц созвал экстренное совещание для обсуждения ошибок правящей коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ и поиска путей их исправления.

Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

По информации издания, канцлер ФРГ и лидер Христианско-демократического союза пригласил в Ведомство федерального канцлера заместителей председателя своей партии. Среди них министр образования ФРГ Карин Прин, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. Тема обсуждений, как отмечает газета, недавние ошибки канцлера, его фракции в Бундестаге и коалиции. В частности, речь идет об ограничении экспорта оружия в Израиль, которое вызвало разногласия в ХДС/ХСС.

Кроме того, указывает Bild, будут рассмотрены и другие вопросы, например, неспособность реализовать обещанное в коалиционном соглашении всеобщее снижение налога на электроэнергию и разногласия, связанные с выборами судей Федерального конституционного суда. По данным Bild, на встрече также будут обсуждаться меры по избежанию подобных скандалов в будущем.

В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил Bild, что никакого экстренного заседания не созывалось. "Канцлер ФРГ регулярно встречается с заместителями председателя своей партии. Это одна из таких встреч. Конечно, они обсуждают текущую ситуацию", - констатировал он.

Версия на азербайджанском языке KİV: Merts hakim koalisiyanın səhvlərinin müzakirəsi üçün təcili iclas çağırıb

