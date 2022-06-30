Bild: Канцлер Германии зарабатывает 30 тыс. евро в месяц

Размер ежемесячной заработной платны канцлера Германии Олафа составляет 30 тыс. евро.
Как передает Report, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные о доходах высших чиновников ФРГ.
На второй позиции по уровню зарплаты оказались министры экономики, иностранных дел и финансов - Роберт Хабек, Анналена Бербок и Кристиан Линднер получают по 25,5 тыс. евро.
Отмечается, что такие высокие заработные платы связаны с тем, что они получают жалование и как члены правительства, и как депутаты Бундестага. По этой причине уровень дохода главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, у которой отсутствует мандат в парламенте, равняется 20,4 тыс. евро.