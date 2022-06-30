Bild: Канцлер Германии зарабатывает 30 тыс. евро в месяц

Размер ежемесячной заработной платны канцлера Германии Олафа составляет 30 тыс. евро.

Размер ежемесячной заработной платны канцлера Германии Олафа составляет 30 тыс. евро.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные о доходах высших чиновников ФРГ.

На второй позиции по уровню зарплаты оказались министры экономики, иностранных дел и финансов - Роберт Хабек, Анналена Бербок и Кристиан Линднер получают по 25,5 тыс. евро.

Отмечается, что такие высокие заработные платы связаны с тем, что они получают жалование и как члены правительства, и как депутаты Бундестага. По этой причине уровень дохода главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, у которой отсутствует мандат в парламенте, равняется 20,4 тыс. евро.