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Bild: Канцлер Германии зарабатывает 30 тыс. евро в месяц

Bild: Канцлер Германии зарабатывает 30 тыс. евро в месяц Размер ежемесячной заработной платны канцлера Германии Олафа составляет 30 тыс. евро.
Другие страны
30 июня 2022 г. 17:16
Bild: Канцлер Германии зарабатывает 30 тыс. евро в месяц

Размер ежемесячной заработной платны канцлера Германии Олафа составляет 30 тыс. евро.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на данные о доходах высших чиновников ФРГ.

На второй позиции по уровню зарплаты оказались министры экономики, иностранных дел и финансов - Роберт Хабек, Анналена Бербок и Кристиан Линднер получают по 25,5 тыс. евро.

Отмечается, что такие высокие заработные платы связаны с тем, что они получают жалование и как члены правительства, и как депутаты Бундестага. По этой причине уровень дохода главы Минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт, у которой отсутствует мандат в парламенте, равняется 20,4 тыс. евро.

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Версия на английском языке Bild: German chancellor earns 30,000 euros per month

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