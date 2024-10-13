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Bild: ФРГ больше не будет поставлять Украине тяжелую военную технику

Bild: ФРГ больше не будет поставлять Украине тяжелую военную технику Бундесвер (Минобороны Германии - ред.) больше не планирует поставлять Украине крупную военную технику.
Другие страны
13 октября 2024 г. 12:49
Bild: ФРГ больше не будет поставлять Украине тяжелую военную технику

Бундесвер (Минобороны Германии - ред.) больше не планирует поставлять Украине крупную военную технику.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в министерстве не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии провести контрнаступление.

"Передача завершена", - приводит издание выдержки из внутреннего документа Минобороны.

Таким образом больше Киеву не будут поставлять танки Leopard 2, хотя Бундесвер располагает еще почти 300 экземплярами такой техники, констатирует газета. То же, по ее данным, касается БМП и танковых гаубиц.

Отметим, что в то же время президент США Джо Байден отказался говорить о конфликте в Украине перед выборами. Утверждается, что истинной причиной его решения отложить встречу в Рамштайне стал Киев, а последствия урагана "Милтон" - всего лишь предлог.

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Версия на азербайджанском языке Bild: Almaniya artıq Ukraynaya ağır hərbi texnika verməyi planlaşdırmır

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